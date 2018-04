Trio suspeito de tráfico e porte ilegal de armas é preso no 'Morro'

Manaus — Na madrugada deste sábado (14), três homens foram presos na rua São Pedro, bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. O trio foi detido por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Mailson da Cruz Cardoso, de 20 anos, Jeferson Almeida da Silva, de 21 anos, e João Victor Monte da Silva, também de 21, tentaram fugir ao avistar a polícia, mas não conseguiram.

Por volta das 0h30, durante ronda policial na área conhecida como "escadão da São Pedro", os três homens foram avistados em atitude suspeita. Na abordagem, foi constatada a presença de 25 trouxinhas de cocaína e duas porções menores de oxi, além de uma balança de precisão e a quantia no valor de R$ 104.

Os três também estavam de posse de uma pistola Walther P99 calibre 9 mm com numeração suprimida, arma de uso restrito, e seis munições. Os infratores foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

No mês passado, no último dia 20, um homem realizou, pelo menos, três disparos contra um suposto traficante no Morro da Liberdade. O tiroteio ocorreu na rua Tobias Barbosa e causou alvoroço no bairro. Conversas divulgadas nas redes sociais mostram que o atirador também é supostamente traficante e tenha tentado eliminar o rival.

