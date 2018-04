'Caveira' de homem é encontrada dentro de Lago no Puraquequara

Manaus - O corpo de um homem, identificado apenas como "Japão", foi encontrado em estado avançado de decomposição, na manhã desta segunda-feira (16), dentro do lago do Puraquequara, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações de moradores das proximidades, a vítima estava desaparecida há cinco dias. "Ele era pedreiro e costumava sempre usar luva e camisa do exército. Ninguém o tinha visto nos últimos dias e acordamos assustados hoje, quando soubemos o que tinha acontecido", disse uma microempresária do local, que preferiu não se identificar.

A Polícia Civil investiga o caso | Foto: Divulgação

Ela conta que o homem era conhecido na comunidade por exagerar no consumo de bebida alcoólica e que Japão morava em uma residência dentro do rio. "Ele foi achado perto do local onde morava, dentro de um lago. Não sabemos o que aconteceu, mas ele era conhecido como 'beberrão'. Acho que o excesso de bichos dentro do rio comeram o rosto dele", completa a moradora da região.

A Polícia Militar foi acionada por populares e isolou a área. Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) será acionada para investigar o caso. Junto com a PM, uma equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no local.

