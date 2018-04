Denúncia leva a prisão de dupla com 30 kg de maconha em Manaus

A dupla foi presa neste domingo (15) | Foto: Márcio Melo

Manaus - Ederson Gonçalves de Arruda, de 30 anos, e Rorivaldo Araújo da Costa, de 39 anos foram apresentados, na manhã desta segunda-feira (16), pela Polícia Civil do Amazonas, após serem capturados com 30 kg de maconha avaliados em R$ 120 mil. Eles haviam sido presos na tarde de domingo (15), quando pretendiam comercializar os entorpecentes em destinos diferentes da cidade. Parte da droga é oriunda da rota internacional de tráfico e antes de chegar na capital, passou por Tefé (município distante 523 km de Manaus).

De acordo com o delegado e diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Paulo Mavignier, a Polícia Civil já investigava Ederson há dez dias. "Iniciamos investigações após recebermos pistas de que Ederson estava abrigando entorpecentes em um condomínio de classe média, no bairro Dom Pedro, Zona Centro Oeste. A abordagem ocorreu ontem, por volta de meio-dia. Ele estava em um carro de cor cinza, modelo Argo, da marca Fiat, e confessou o crime. Depois nos levou ao apartamento em que abrigava, em um dos cômodos, a droga", explicou Mavignier.

Rota internacional

Em torno das 17h do mesmo dia a equipe de investigação recebeu uma denúncia anônima informando que um homem estaria chegando no porto da Manaus Moderna, no Centro, Zona Sul, com uma carga de entorpecente vinda de Tefé. Após campana no local, uma equipe do Denarc entrou na embarcação e iniciou a revista nas malas dos passageiros, conforme indicava a denúncia.

"Encontramos no fundo da mala de Rorivaldo a mesma quantidade apreendida anteriormente. Estava indicado as iniciais CV em um dos tabletes de maconha e acreditamos ser parte da rota internacional de tráfico. Ainda não identificamos a facção que a droga pertence e nem o local de origem", completou o delegado.

Os dois homens foram presos por tráfico de drogas. Ao e serão levados para audiência de custódia no Forum Ministro Henoch Reis, Zona Sul de Manaus.

