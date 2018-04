Líder do tráfico no Nossa Senhora das Graças é presa mais uma vez

Manaus - Uma mulher foi presa na madrugada desta segunda-feira (16), na Zona Centro-Sul de Manaus, por tráfico de drogas. Maria Ferreira Farias, de 44 anos, estava no beco Carangola, bairro Nossa Senhora das Graças, quando foi surpreendida por uma guarnição da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, Maria vendia drogas na localidade, sendo considerada uma das líderes do comércio ilegal no bairro. Com a mulher, foram encontradas 80 trouxinhas de cocaína, 35 trouxinhas de oxi, e duas porções médias de oxi. A Rocam ainda apreendeu com Maria uma balança de precisão e mais R$ 1000 em espécie.

Maria, que já respondia pelo crime de tráfico de drogas, usava uma tornozeleira eletrônica, e estava em liberdade provisória porque o filho é portador de deficiência. Ela foi autuada em flagrante pelo crime mais uma vez, e será encaminhada para audiência de custódia.

Edição: Bruna Souza

