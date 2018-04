Jovem aproveita falha na segurança e foge do Dagmar Feitosa

Manaus – Uma fuga foi registrada na tarde desta segunda-feira (16), no Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, localizado na Rua Vivaldo Lima, bairro Alvorada, Zona Centro Oeste de Manaus. O jovem aproveitou uma fala dos agentes e fugiu pelo portão aberto da entrada principal da unidade.

Segundo informações repassadas pela assessoria, por volta das 14h, um jovem de 18 anos (que foi apreendido aos 17 anos), estava realizando um tratamento no ortopedista e precisou sair da unidade para receber atendimento. Ao retornar ao centro, assim que saiu do carro, ele viu o portão aberto e correu dos agentes.

A polícia foi informada e realiza buscas para recapturar o interno. Ainda conforme informações do Dagmar Feitosa, o jovem infrator foi apreendido há oito meses por roubo majorado.

Fuga em 2017

No dia 7 de setembro de 2017, uma grande fuga foi registrada no Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa. 34 menores infratores conseguiram fugir através de um buraco aberto no muro da instituição.

De acordo com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), durante as aulas do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) realizadas no prédio pelo turno da manhã, os internos arrombaram as portas das salas, foram até os fundos da instituição e fizeram um buraco no muro utilizando a tampa de um bueiro.

