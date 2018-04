Policiais atiram na cabeça de jovem após serem recebidos a tiros no AM

Manaus - Policiais da Força Tática atiraram na cabeça de um adolescente de 14 anos, na tarde desta segunda-feira (16), no momento em que foram recebidos, supostamente, a tiros quando faziam patrulhamento de rotina na rua Santa Helena, bairro Nossa Senhora de Fátima, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações do tenente Dutra, da Força Tática, vários homens efetuaram os disparos e fugiram após troca de tiros com a polícia, entre eles o adolescente. Ainda segundo informações da polícia, com o adolescente foram apreendidos um revólver de calibre 38, porções de cocaína e uma quantia em dinheiro não contabilizada. A versão é negada pela família do rapaz e pelos moradores, que garantem que não houve troca de tiros. Segundo eles, a PM já chegou atirando.

O jovem, ferido na cabeça, foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Platão Araújo, no entanto, transferido momentos depois para um leito do Hospital João Lúcio, por conta da gravidade do ferimento.

Segundo o tenente Dutra, o bairro Nossa Senhora de Fátima é considerado de zona vermelha e tem constantes disputas pelo tráfico de drogas.

Protesto

Horrorizados com a situação, moradores do bairro realizaram uma manifestação na noite desta segunda-feira (16), nas proximidades do local em que o adolescente foi baleado. Informações davam conta de que policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) usaram bala de borracha para conter os ânimos dos manifestantes.

"Eles disseram que o meu irmão disparou dois tiros contra a viatura, mas é mentira. Meu irmão é de menor (sic) e nem arma tem", disse revoltado um familiar da vítima.

O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) e o adolescente deve prestar depoimentos logo após receber alta médica da unidade de saúde.

A reportagem aguarda um posicionamento da Polícia Militar para saber sobre a situação desta tarde.