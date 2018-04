Mulher é esfaqueada por três homens em quitinete no Centro de Manaus

Manaus – Por volta das 4h30 desta terça-feira (17), Regina de Azevedo Leal, de 40 anos foi morta a facadas por um trio, ainda não identificado, dentro da quitinete em que morava com o atual namorado, na rua Pedro Botelho, no Centro da cidade, Zona Centro-Sul. O prédio em que a vítima morava abriga várias outras famílias e, segundo a Polícia Militar, o local é morada de muitos usuários de drogas e assaltantes - que atuam na região do Centro comercial da capital.

Duas hipóteses foram levantadas sobre as possíveis causas que levaram ao assassinato da vítima. A primeira foi apontada por um ex-namorado de Regina durante testemunho à PM.

Para ele, o atual companheiro da vítima é um homem perigoso, que costumava chegar bêbado em casa. Regina tinha o costume de enfrentá-lo e não aceitar as ordens do namorado, o que pode ter motivado o crime.

Já outros vizinhos afirmam que Regina estaria devendo dinheiro e, por isso, o trio teria ido cobrar a dívida. Como não conseguiu pagar a quantia, a mulher foi assassinada dentro da casa. Os criminosos teriam fugido logo após executar a vítima.

Sequestrada em quitinete

Uma mulher, que não teve nome e idade divulgados, foi sequestrada, na madrugada do dia 27 de março deste ano, quando chegava na quitinete onde mora, na rua Santa Claudia, bairro São José, Zona Leste da capital. O caso foi registrado pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

A vítima retornou para casa três horas depois de ser levada por criminosos armados, em um carro de placas adulteradas. Segundo a polícia, a mulher foi rendida pelos sequestradores e obrigada a ir até o quarto da quitinete onde mora junto com uma amiga de 27 anos.



