Baleado na cabeça, homem morreu ao perder massa encefálica em Manaus

Manaus – Um homem, ainda não identificado, foi executado com um tiro na cabeça na avenida Autaz Mirim, bairro Armando, na Zona Leste de Manaus, por volta das 3h30 da madrugada desta terça-feira (17). Trabalhadores de fábricas do Polo Industrial de Manau, próximas à região, afirmam terem ouvido mais de um disparo. A vítima perdeu massa encefálica.

Policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local para verificar a situação, porém não prenderem nenhum suspeito. “Quando nossa viatura chegou no local o corpo já estava estendido no chão e não havia nenhum suspeito próximo”, informou um tenente da PM.

Como não há residências próximo ao local do crime, as únicas testemunhas são funcionários das empresas que ficam nas proximidades. “As ruas aqui são muito escuras e isoladas, como só há duas fábricas aqui próximo, ainda não há como levantar hipóteses sobre como a vítima morreu”, afirmou um oficial da PM.



Leia também: Preso homem que atirou em mulher por esconder droga cotada em R$ 3 mil

Por volta das 6h da manhã o corpo foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Policiais atiram em adolescente

Policiais da Força Tática atiraram na cabeça de um adolescente de 14 anos, na tarde desta segunda (16), no momento em que foram recebidos, supostamente, a tiros quando faziam patrulhamento de rotina na rua Santa Helena, bairro Nossa Senhora de Fátima, Zona Leste de Manaus.

O tenente Dutra, da Força Tática, disse que vários homens efetuaram os disparos e fugiram após troca de tiros com a polícia, entre eles o adolescente. Ainda segundo informações da polícia, com o adolescente foram apreendidos um revólver de calibre 38, porções de cocaína e uma quantia em dinheiro não contabilizada. A versão é negada pela família do rapaz e pelos moradores, que garantem que não houve troca de tiros. Segundo eles, a PM já chegou atirando.

O jovem, ferido na cabeça, foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste. No entanto, a vítima foi transferida em seguida para um leito do HPS João Lúcio, também na Zona Leste, por conta da gravidade do ferimento. Segundo o tenente Dutra, o bairro Nossa Senhora de Fátima é considerado área vermelha e tem constantes disputas de tráfico de drogas.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Policiais atiram na cabeça de jovem após serem recebidos a tiros no AM

Detran volta atrás e cancela suspensão da emissão de CNH no AM

Projeto do Ifam ensina língua inglesa para indígenas em Parintins