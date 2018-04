Mototaxista é surpreendido por criminosos e morto a tiros em Manaus

Manaus - O mototaxista Ageu Cordeiro Serrão, de 36 anos, morreu após ser alvejado por vários tiros na rua 25, no conjunto Buritis, bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. O crime ocorreu, na noite desta segunda-feira (16), enquanto Ageu estava parado em uma rotatória e foi surpreendido pelos criminosos, que fugiram logo após os disparos.

Testemunhas afirmam que Ageu não estava com nenhum passageiro e nem esperava por alguém no momento em que foi morto. Ainda de acordo com moradores da área, o conjunto é um local perigoso e é normal haver registro de crimes.

Ainda não há informações se o assassinato foi uma execução ou se Ageu teria reagido a um possível assalto. Pessoas que estavam no local do crime relataram terem ouvido pelo menos cinco tiros.

Leia também: Policiais atiram na cabeça de jovem após serem recebidos a tiros no AM

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para fazer o socorro à vítima, porém ele não resistiu e morreu ainda no local. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Baleado na cabeça

Um homem, ainda não identificado, foi executado com um tiro na cabeça na avenida Autaz Mirim, bairro Armando, na Zona Leste de Manaus, por volta das 3h30 da madrugada desta terça-feira (17). Trabalhadores de fábricas do Polo Industrial de Manau, próximas à região, afirmam terem ouvido mais de um disparo. A vítima perdeu massa encefálica.

Policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local para verificar a situação, porém não prenderem nenhum suspeito. “Quando nossa viatura chegou no local o corpo já estava estendido no chão e não havia nenhum suspeito próximo”, informou um tenente da PM.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Mulher é esfaqueada por três homens em quitinete no Centro de Manaus

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

Em Tempo disponibiliza WhatsApp para envio de sugestões e denúncias