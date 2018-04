Homem é morto com 15 tiros e duas pessoas ficam feridas no Nova Cidade

Manaus - O jovem Anderson Victor Costa, de 28 anos, morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após uma tentativa de homicídio em frente a uma borracharia, localizada na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Um veículo ainda não identificado parou em frente ao local e homens efetuaram vários disparos.

Pelo menos duas pessoas estavam dentro do veículo, que foi abandonado no Ramal da Prainha, no Tarumã, Zona Oeste da cidade. Victor foi atingido com 15 disparos, as outras duas vítimas, uma de 26 anos e outra de 37, foram levadas ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações de moradores próximos ao local, a borracharia era usada como disfarce para uma boca de fumo, e esse seria um dos motivos para o assassinato de Anderson Victor.

Policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para ir ao local e ainda tentaram perseguir os criminosos. Após trocar disparos com a polícia e abandonar o carro, os bandidos conseguiram entrar numa área de mata próximo ao ramal e escapar.

Baleado na cabeça

Um homem, ainda não identificado, foi executado com um tiro na cabeça na avenida Autaz Mirim, bairro Armando, na Zona Leste de Manaus, por volta das 3h30 da madrugada desta terça-feira (17). Trabalhadores de fábricas do Polo Industrial de Manau, próximas à região, afirmam terem ouvido mais de um disparo. A vítima perdeu massa encefálica.

Policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local para verificar a situação, porém não prenderem nenhum suspeito. “Quando nossa viatura chegou no local o corpo já estava estendido no chão e não havia nenhum suspeito próximo”, informou um tenente da PM.



