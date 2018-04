Ex-presidiário é executado no Jorge Teixeira

Manaus - Executado com oito tiros, o ex-presidiário identificado como Geovane Gonçalves de Lima, de 27 anos, morreu no local do crime. O fato ocorreu na tarde desta terça-feira (17), por volta das 11h30, em uma oficina de refrigeração automotiva localizada na avenida Itaúba, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima estava em liberdade há pelo menos quatro meses. No momento do crime, ele estava com um colega de trabalho conversando, quando foi abordado por dois suspeitos. Eles realizaram os disparos a queima-roupa no rosto, no ombro e nas costas. Os homens, não identificados, fugiram em um carro.

No local onde ocorreu a execução, familiares estavam presentes, mas disseram não ter conhecimento sobre qual a motivação para o crime. Geovane tinha sido preso por envolvimento em um latrocínio (roubo seguido de morte).

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

