Menor baleado por PMs continua internado em estado gravíssimo

Manaus - O adolescente de 15 anos que foi baleado na cabeça, na tarde de segunda-feira (16), no bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona Norte de Manaus, durante uma ação policial, continua internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio. A informação sobre o estado de saúde do menor foi repassada pela assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) na tarde desta terça-feira (17).

Ainda segundo o órgão, o adolescente foi submetido à neurocirurgia para estancar o sangramento e corrigir afundamento craniano. A família do jovem acompanha o menor no hospital e diz estar revoltada com a ação policial que culminou com o tiro no rapaz.

Protesto e confronto

Ainda na noite de segunda-feira, moradores do bairro, onde o menor vive com a família, entraram em confronto com os militares após uma manifestação na rua Galileia . Com cartazes, os manifestantes pediam Justiça. Eles chegaram a atear fogo em entulhos e fecharam a via. Um dos momentos mais críticos foi no momento da chegada da polícia.

Os moradores soltaram rojões e jogaram pedras ao perceberem a chegada da tropa especial da Polícia Militar. Por outro lado, as equipes revidaram com bombas de efeito moral e balas de borracha. Aparentemente, ninguém ficou ferido na confusão.

A mãe do jovem, a dona de casa Geimara da Silva Menezes, de 31 anos, disse que o filho é inocente e desmentiu a versão apresentada pela polícia. "Ele não atirou contra os policiais e, muito menos, reagiu a abordagem. Ele estava jogando bola com os amigos, quando eles chegaram e mandaram todo mundo colocar a mão na cabeça. Depois eles atiraram injustamente no meu filho", relatou à imprensa durante o protesto.

Já a polícia diz que a guarnição da Força Tática recebeu uma denúncia de tráfico de drogas no Nossa Senhora de Fátima I. Ao chegar ao local, os PMs foram recebidos a tiros pelo menor, que durante o tiroteio foi baleado.

A PM relatou ainda, em nota, que o adolescente foi socorrido imediatamente e levado ao Hospital Pronto Socorro Platão Araújo. Com ele foram encontrados entorpecentes, uma quantia em dinheiro e um revólver calibre 38, com três cápsulas deflagradas, usadas para realizar os disparos contra a guarnição. Essa versão também é contestada pelos familiares e moradores, que dizem que os materiais foram plantados pelos militares para acusar o menor.

Sobre as denúncias dos populares, a corporação salientou que não recebeu nenhuma denúncia oficialmente e que não compactua com qualquer desvio de conduta. A PM enfatizou que qualquer denúncia pode ser encaminhada à Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD), por meio do número de seu plantão de atendimento (92) 98842 1788, em operação 24 horas.

