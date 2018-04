Assassinos encurralam presidiário em bar e o matam com quatro tiros

Manaus - O presidiário do regime semiaberto Alexandre Guimarães Jacaúna, de 29 anos, foi executado com quatro tiros na tarde desta terça-feira (17), por volta das 15h, em um bar no beco José Francisco, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

A vítima cumpria pena por tráfico de drogas e estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica. De acordo com a polícia, os suspeitos correram atrás de Alexandre e o encurralaram no bar, que estava fechado no momento do crime.

Testemunhas disseram à polícia que, apesar de a rua ser movimentada, no momento do homicídio, não havia ninguém no local. Moradores relataram apenas que ouviram os disparos, nas não tiveram coragem de sair das residências. Nenhum suspeito até o início da noite havia sido identificado. Cerca de quatro atingiram a cabeça, o tórax e as costas da vítima.

A ocorrência foi atendida pelos policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Com oito tiros na manhã desta terça-feira (17), Geovane Gonçalves de Lima foi morto na frente de uma oficina de refrigeração na avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. A vítima estava conversando com um colega de trabalho quando foi abordada pelos suspeitos. Eles realizaram os disparos e, logo em seguida, fugiram em um carro não identificado.

