Mãe é denunciada por deixar filha de 6 anos sozinha e ir ao forró

Manaus - Uma criança de 6 anos foi resgatada, na noite desta terça-feira (17), por conselheiros tutelares no bairro Coroado 2, Zona Leste de Manaus. A criança estava trancada em um quarto, assistindo tv. Moradores da região denunciaram a mãe da menor e dizem que ela costuma deixar a garota para ir à festas. Já a denunciada garante que estava na faculdade.

De acordo com a policia, o conselho tutelar recebeu a denúncia por parte dos vizinhos, que alegam que a mãe sempre deixa a filha sozinha em casa. Em determinadas ocasiões, a criança supostamente passa a noite sozinha, enquanto a mãe se diverte no forró.

Leia também: Família de adolescente baleado realiza nova manifestação em Manaus

Na delegacia, a mãe deu outra versão. Ela afirmou que sempre deixa a filha a noite, no período em que está na faculdade, com uma vizinha. Ela negou que a criança fica sozinha.

Ao ser questionada sobre as denúncias, a mãe não quis falar com a reportagem. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca). A mãe vai responder processo por abandono de incapaz. Ela retornou com a filha para casa.

