Traficante e 'aviãozinho' são pegos com drogas em beco, na Compensa

Manaus - Evandro dos Santos Martins, de 21 anos, foi preso, na madrugada desta quarta-feira (18), no beco Domingos Olímpio, no bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. Na ocasião, um adolescente de 17 anos foi apreendido. Ambos foram capturados por envolvimento com o tráfico de drogas na região.



Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que faziam patrulhamento na área, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita em um beco. Um dos suspeitos estava com uma sacola na mão. Ao perceberem a presença de policiais no local, a dupla saiu correndo e entrou em uma residência, mas, em seguida, foi detida por policiais.

Durante revista pessoal e na residência, foi localizada a sacola, que continha 27 porções de maconha. Um dos infratores afirmou à polícia que ambos estavam vendendo entorpecentes na rua.

Na revista realizada no interior do imóvel, foram encontradas, ainda, 40 porções contendo cocaína e 116 porções de oxi. Os infratores foram conduzidos e apresentados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

