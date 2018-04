Na Compensa, traficante foge da polícia e abandona R$ 8 mil e droga

Manaus – Com medo de ser pego por policiais militares, um homem, ainda não identificado, fugiu de uma perseguição policial na rua Belo Horizonte, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, durante a madrugada desta quarta-feira (18). Ele conseguiu escapar ao entrar em um beco. Durante revistas feitas em residências próximas ao local em que o homem estava, os policiais localizaram R$ 8 mil, um rádio comunicador e mais 47 trouxinhas de cocaína, que estavam escondidos em uma varanda.

Todo o material foi apreendido e apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde, de acordo com a polícia, um homem apareceu e disse ser o dono do dinheiro, que seria da venda de uma motocicleta, porém não apresentou documento algum que comprovasse o que estava dizendo. Questionado se era morador da área, o homem negou e afirmou ser do bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

Nenhum outro suspeito foi identificado e os materiais apreendidos, depois de apresentados no DIP, foram encaminhados à Delegacia Geral da Polícia Civil, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da cidade.

Traficante preso na Compensa

Evandro dos Santos Martins, de 21 anos, foi preso, na madrugada desta quarta-feira (18), no beco Domingos Olímpio, no bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. Na ocasião, um adolescente de 17 anos foi apreendido. Ambos foram capturados por envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que faziam patrulhamento na área, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita em um beco. Um dos suspeitos estava com uma sacola na mão. Ao perceberem a presença de policiais no local, a dupla saiu correndo e entrou em uma residência, mas, em seguida, foi detida por policiais.

Edição: Isac Sharlon

