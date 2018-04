Homem é esfaqueado por companheira durante briga em bar de Manaus

Manaus - Esfaqueado nas costas, um homem, ainda não identificado, deu entrada na noite desta quarta-feira (18), no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. A autora do crime seria a própria companheira da vítima, que não teria dado permissão ao marido para ir ao bar com os amigos.

De acordo com informações de testemunhas, que acompanhavam o homem na unidade hospitalar, ele teria saído para comemorar o aniversário de um amigo no bairro Cidade de Deus. A mulher ficou sabendo e não gostou de ser contrariada. Chateada, a autora foi atrás do marido.

Leia também: Dupla atira em duas pessoas durante assaltos seguidos na zona Norte

"Ele primeiro foi pra casa do amigo, depois eles foram juntos para um bar. A mulher dele não queria que ele bebesse, e quando soube que ele estava no bar, foi atrás dele", disse um amigo da vítima, que preferiu não se identificar.

A testemunha ainda explicou que a a mulher foi até o bar, e fez um barraco. Gritou e mandou o homem ir para casa. Ao ver que ele não a respeitou, foi para casa e voltou com a faca nas mãos.

"Eles brigaram e depois ela foi pra casa da mãe dela. Quando voltou já foi com a faca e enfiou nas costas dele", completou.

O homem foi socorrido por amigos e levado ao hospital. A testemunha, que acompanha a vítima na unidade de saúde, não soube explicar o paradeiro da autora do crime. A mulher deve responder criminalmente por tentativa de homicídio.



Edição: Bruna Souza

Leia Mais

Careiro da Várzea recebe evento de MMA neste sábado

Roger elogia Palmeiras e quer escalar Moisés para a final de domingo

Manaus e Princesa decidem o returno do Amazonense de ‘olho’ em 2019