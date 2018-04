Quarteto rouba ônibus, mas apenas um assaltante é preso em flagrante

O plano da quadrilha era descer próximo a uma área de mata na avenida Grande Circular, Zona Leste | Foto: Divulgação

Manaus - Natael Araújo da Silva, de 18 anos, e mais três pessoas, uma mulher e dois homens, assaltaram o ônibus da linha 444 por volta das 23h30 de quarta-feira (18). O quarteto roubou pertences pessoais dos passageiros e o dinheiro do caixa interno do veículo. Com eles estavam um uniforme de gari, que seria usado para despistar a polícia após o crime.



Policiais militares disseram que receberam uma denúncia anônima de que o grupo estaria assaltando a linha, mas que, após a primeira abordagem, feita quando o ônibus ainda estava na avenida Torquato Tapajós, Zona Centro-Oeste, nenhum suspeito foi identificado.

"A 12º Cicom foi acionada para verificar a situação, mas nada foi encontrado. Descobrimos depois que a mulher do bando estava dentro do coletivo com duas armas caseiras escondidas esperando os parceiros subirem no ônibus. Quando a linha chegou ao Colônia Terra Nova, Zona Norte, eles anunciaram o assalto", explicou o tenente Fábio Castro.

Segundo ele, o plano da quadrilha era descer próximo a uma área de mata na avenida Grande Circular, Zona Leste, onde iriam vestir o uniforme de gari. No entanto, quando o coletivo chegou no local, os policiais fizeram a segunda abordagem da noite, onde a mulher e os dois conseguiram fugir.

"Chegamos ao Natael na área de mata, mas o resto do bando conseguiu escapar. Encontramos com ele as duas armas de fabricação caseira usadas no crime junto com uma munição para armas calibre 12. Também achamos dois celulares e as roupas de gari escondidas em uma mochila", terminou o tenente.

As investigações seguem no 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a procura do resto da quadrilha.

