Motorista é agredido durante assalto a ônibus em Manaus

Manaus - Um assalto em um ônibus do transporte público da linha 640, na manhã desta quinta-feira (19), deixou passageiros assustados. O motorista foi agredido pelos assaltantes. O caso aconteceu na avenida Max Teixeira, na Zona Norte de Manaus. Este é o segundo assalto registrado a coletivo, por um quarteto, nas últimas 12 horas na capital.

Segundo a Polícia Militar, quatro pessoas, armadas com facas e um revólver, assaltaram o coletivo. O ônibus pertence à empresa Eucatur. A assessoria não informou a quantidade de dinheiro roubada, mas disse que toda a renda do ônibus foi levada pela quadrilha.

Durante a ação dos criminosos, o motorista do coletivo, Wilson Feitosa dos Santos, de 41 anos, levou um soco no pescoço. Ele foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

Segundo Wilson Feitosa, a quadrilha entrou no coletivo logo nas primeiras horas do turno da manhã. "Os quatro subiram no Terminal 1, no Centro. Ficaram esperando dentro do ônibus e na entrada da avenida Max Teixeira, anunciaram o assalto. Depois que roubaram tudo, me obrigaram a parar na entrada de um armazém, na entrada do conjunto dos subtenentes, e fugiram em uma área de mata", explicou.

Ainda conforme o depoimento da vítima à polícia, apenas um dos quatro homens estava com arma de fogo. O suspeito, segundo o relato do motorista, estava trajando calça jeans, bermuda preta, óculos escuros e uma mochila.

A guarnição da 6ª Cicom fez vistorias na região, mas nenhum dos suspeitos foi localizado . O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde deve entrar em investigações mais profundas.

Linha de ônibus é assaltado duas vezes em menos de 20 minutos

Passageiros e funcionários da linha 418 passaram momentos de terror após a linha ser assaltada duas vezes em menos de 20 minutos, na noite de quinta-feira (12). Os assaltos ocorreram próximo ao porto da Ceasa, localizado na Vila Buriti, Zona Sul de Manaus. Os casos foram registrados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com informações de populares, uma dupla teria entrado no primeiro ônibus e, após praticar o roubo, desceu em uma parada ainda na mesma rota e pegaram outro coletivo, da mesma linha, onde realizaram o segundo roubo. No registro policial do 12º DIP, consta que três homens são suspeitos de participação no crime, porém nenhum deles foi preso e nem identificado, conforme destacou a assessoria da Polícia Civil do Estado do Amazonas (PC-AM), na manhã de sexta-feira (13).

