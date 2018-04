Casal é preso suspeito de tráfico em frente de escola na Cidade Nova

A mulher, identificada como Olinda Oliveira Cardoso, de 43 anos, agia em companhia do parceiro, um adolescente de 17 anos. | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Manaus - Um casal suspeito de vender drogas em frente à Escola Estadual Senador João Bosco, no bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus, foi preso na tarde desta quinta-feira (19). A mulher, identificada como Olinda Oliveira Cardoso, de 43 anos, agia em companhia do parceiro, um adolescente de 17 anos. As informações são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).



A denúncia recebida pela Polícia informava que o casal vendia as drogas tanto para alunos quanto para outras pessoas que marcavam o local como ponto de encontro para receber o entorpecente. O menor contava com ajuda de outros colegas para efetuar a venda, segundo apuraram os policiais.

Policiais da Seaop foram até à residência do casal, onde foram encontradas 20 trouxinhas de cocaína e R$ 11 em espécie. Os indivíduos foram conduzidos e apresentados à autoridade de plantão no 6° Distrito Integrado de Polícia.

"Essas ações que visam desarticular o tráfico de drogas próximo de instituições de ensino serão cada vez mais intensificadas e ocorrerão em todas as áreas da capital. Ressalto ainda que essa parceria da comunidade com a segurança pública, que é feita através das denúncias ao 181, tem sido fundamental para o êxito em nossas operações", afirma o secretário executivo-adjunto de Operações, tenente-coronel da Polícia Militar do Amazonas, Klinger Paiva.

O Disque-Denúncia 181 funciona todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados, das 7h30 às 22h.

A população ainda pode acionar o serviço pela Internet, por meio do site: www.ssp.am.gov.br, no link “Fale Conosco”.





Leia mais:

Sai primeira chamada do programa Bolsa idiomas e Arthur anuncia novidades

19 de abril: mesmo com avanços, índios ainda lutam por direitos