Homem é preso após invadir contramão de avenida e atirar contra PMs

Manaus - Após ser perseguido e trocar tiros com a polícia, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na tarde desta quinta-feira (19). Segundo a polícia, na tentativa de fuga, o suspeito chegou a invadir a contramão da avenida Brasil, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. Outro suspeito conseguiu fugir.

A dupla estava cometendo uma série de assaltos no bairro e utilizava uma motocicleta, com a placa adulterada com fita isolante. Policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que estavam em patrulhamento pela região, perceberam a atitude suspeita dos homens e tentaram uma abordagem. Os suspeitos atiraram contra a equipe policial.

Os policiais revidaram e conseguiram atingir o pneu traseiro da moto dos suspeitos, que perderam o controle do veículo e caíram em via pública. O garupa conseguiu fugir correndo em direção ao bairro Vila da Prata. Ele chegou a pular muros de algumas residências.

O suspeito preso pilotava a motocicleta. Depois do acidente, ele ainda tentou correr, mas foi capturado pelos PMs. O homem foi levado ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP).Na delegacia, ele confessou que estava cometendo arrastão no bairro São Raimundo. Três vítimas dos roubos compareceram no DIP e realizaram a identificação do suspeito.

