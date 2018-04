Assassino de borracheiro no Nova Cidade é preso

Manaus - Autor do homicídio de um borracheiro na última segunda-feira (16), Marco Antônio da Silva, de 22 anos, foi preso pela Polícia Civil um dia depois em uma invasão no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Marco é acusado da morte de Anderson Victor de Souza da Costa, de 26 anos.

Leia mais: Homem é morto com 15 tiros e duas pessoas ficam feridas no Nova Cidade

Anderson estava na borracharia na noite de segunda, quando Marco Antônio, que estava em um Fiat Siena, parou em frente ao estabelecimento e, junto com um comparsa, atirou no dono do local. Um homem de 37 anos e uma mulher de 26 anos, que também estavam na borracharia, foram atingidos pelos disparos. Eles não correm risco de morte. Supostamente, a borracharia era usada como fachada para uma boca de fumo que funcionava no local.

De acordo com o delegado Bruno Hitotuzi, titular do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), foram efetuados 17 disparos contra Anderson. “Duas das vítimas foram socorridas com vida. Localizamos o Marco Antônio em uma invasão, e na manhã de terça-feira, montamos campana no local. Nós o abordamos e ele confessou a autoria do crime”.

Marco Antônio foi preso em flagrante pela morte de Anderson. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.

Leia também

Casal é preso suspeito de tráfico em frente de escola na Cidade Nova

Motorista é agredido durante assalto a ônibus em Manaus

Polícia invade 'boca de fumo' comandada por adolescentes, em Manaus