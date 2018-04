Dupla é presa usando moto roubada e revólver na Zona Leste de Manaus

Manaus - Daniel Anjos da Silva, de 23 anos, e Rafael Cardoso de Souza, 29 anos, foi preso, na noite desta quinta-feira (20), após uma abordagem policial, na rua Manaus, Tancredo Neves, Zona Leste, por volta das 21h. Na ocasião, a equipe da Força Tática encontrou um revólver, munições intactas e apreendeu uma motocicleta roubada.

Eles foram revistados pela polícia enquanto andavam pela via em atitude suspeita. A equipe policial começou a revista no momento em que Daniel desceu da moto. Na ocasião, os PMs localizaram um revólver calibre 32 escondido, por baixo da roupa, na região da cintura dele.

Logo em seguida, Rafael, que conduzia a motocicleta, de cor preta, e placa OAF-9266, foi revistado, mas nada foi apreendido com ele. No entanto, os PMs constataram que, durante consulta da placa do veículo, o chassi havia sido adulterado, sendo a placa verdadeira NOX-7734, de uma motocicleta com restrição de roubo. Além disso, os documentos apresentados também haviam sido adulterados.

A dupla foi levada para o 14º DIP para os procedimentos cabíveis e a abertura do inquérito policial.

Assaltante de moto é preso

Na última terça-feira (17), um homem e um adolescente de 17 anos foram presos pela PM por roubo de uma moto no Monte das Oliveiras, Zona Norte. Os dois fugiram ao perceber a presença dos policiais, mas foram capturados em seguida.

Um dos presos, Cheldon Lima Beellibo, de 19 anos, estava portando uma pistola falsa. A dupla foi encaminhada para o 18º DIP, onde o caso foi registrado. A moto, que estava com restrição de circulação, foi apreendida pela polícia.

