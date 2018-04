Corpo de jovem é encontrado em casa abandonada no Alfredo Nascimento

Manaus - Um corpo de um jovem de 21 anos, que não teve o nome divulgado, foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (20), por volta das 8h, no conjunto Alfredo Nascimento, Cidade de Deus, Zona Norte da cidade.

Policiais militares da 13º Cicom informaram que foram acionados às 8h, por populares, para o local em que a vítima foi encontrada, dentro de uma residência abandonada.

"Populares nos informaram que havia um corpo em uma casa desabrigada, em rua dentro do conjunto. Ainda não sabemos a real motivação do crime, mas a mãe do rapaz nos disse que ele era envolvido com tráfico de drogas da região e que estava sendo ameaçado", afirmou o tenente Eudenei Medeiros.



Leia também: 'Caveira' de homem é encontrada dentro de Lago no Puraquequara

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada, assim como a Delegacia Especializada em Sequestros e Homicídios (DEHS).

Uma equipe do IML foi acionada para o local, por volta das 8h | Foto: Divulgação

Corpo é encontrado amordaçado

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (20), em um terreno, no km 8 da rodovia estadual Manuel Urbano AM-070, em Iranduba. A região é utilizada como depósito de lixos da população irandubense. A vítima estava amordaçada e com as mãos amarradas para trás.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada, por volta das 7h30 da manhã, para a região. Com análise das imagens do corpo do homem, é possível identificar que há várias marcas de golpes de arma branca, possivelmente feitas com um terçado. Ele foi encontrado apenas de calção.

Em um dos braços da vítima há uma tatuagem com o nome Milena, o que pode auxiliar a polícia no trabalho de identificação. Até o momento ninguém foi preso pela autoria do crime.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Sob rocha, homem é encontrado degolado em praia de Iranduba

Ocorrências: acidente com vítima e encontro de cadáver

Caseiro de sítio na AM-010 é encontrado morto com pernas decepadas