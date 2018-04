Vigilante é morto com tiro na cabeça ao reagir a assalto em empresa

O vigilante foi baleado por volta de meia-noite | Foto: Arquivo Pessoal

Manuas - Após reagir a um assalto, o vigilante Charles Frank da Silva, de 46 anos, morreu no inicio da manhã desta sexta-feira (20), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste da cidade. A vítima foi atingida com um tiro na cabeça, enquanto trabalhava em uma empresa localizada na rua Javari, Distrito Industrial, Zona Sul da capital.

O caso aconteceu por volta de meia-noite, quando o vigilante foi rendido por criminosos, no posto de serviço, que estavam em um carro de modelo e características não informados.

Os suspeitos tentaram invadir a empresa para roubar uma carga avaliada em R$ 400 mil, mas foram impedidos pela vitima que reagiu.

Após uma troca tiros, Charles acabou sendo baleado com um tiro na cabeça. Depois da ação frustrada, os suspeitos fugiram do local do crime.

A vítima chegou a ser socorrida e levada ao HPS João Lúcio, mas não resistiu e morreu por volta das 6h. Charles deixou a esposa e um filho de 15 anos. O caso foi registrado Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

Corpo é encontrado amordaçado

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (20), em um terreno, no km 8 da rodovia estadual Manuel Urbano AM-070, em Iranduba. A região é utilizada como depósito de lixos da população irandubense. A vítima estava amordaçada e com as mãos amarradas para trás.

Em um dos braços da vítima há uma tatuagem com o nome Milena, o que pode auxiliar a polícia no trabalho de identificação. Até o momento ninguém foi preso pela autoria do crime.



Edição: Isac Sharlon

