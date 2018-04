Quadrilha que assaltou hospital é a mesma que matou vigilante, diz PC

Manaus - A Polícia Civil capturou, na madrugada desta sexta-feira (20), uma quadrilha especializada em roubos de empresas e caixas eletrônicos em Manaus. Os suspeitos foram localizados após atirarem na cabeça de um vigilante de uma empresa de cargas, que transportaria uma carga avaliada em R$ 400 mil. O grupo é o mesmo que assaltou e fez reféns, no dia 3 de abril deste ano, o hospital psiquiátrico Eduardo Ribeiro, na Zona Centro-Sul de Manaus. O grupo será apresentado Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da cidade.

Mateus Trindade Sales, de 21 anos, Raimundo Freires da Silva Souza, 33, conhecido como “Curica”, Rainel Farias Nunes, 39, e Tassio Farias da Silva, 23, foram presos e um adolescente, de 17 anos, apreendido por volta das 4h. A quadrilha é suspeita de cometer o latrocínio - roubo seguido de morte -, do vigilante Charles Frank da Silva, de 46 anos, em uma empresa do Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

Conforme o delegado, Adriano Felix, titular da Derfd, o bando tentou efetuar um roubo em uma empresa de transportes de cargas e vigilância de patrimônio, situada na rua Javari, bairro Distrito Industrial.

Os infratores planejavam roubar uma carga de aparelhos eletrônicos, avaliada em R$ 400 mil, mas durante a ação criminosa, a vigilante foi atingido na cabeça por um dos suspeitos. A vítima foi socorrida e levada ao HPS João Lúcio, mas morreu por volta das 6h.

De acordo com a polícia, a quadrilha foi presa ainda na madrugada em via pública, no bairro Educandos.

Relembre o caso

Aproximadamente dez homens fortemente armados invadiram o hospital psiquiátrico e fizeram funcionários reféns enquanto arrombavam um caixa eletrônico no local. A ação dos criminosos aconteceu na madrugada de terça-feira (3) e, segundo vítimas, durou cerca de duas horas.

Parte do bando estava encapuzada e usou um maçarico (ferramenta usada para derreter ferro) para abrir o caixa eletrônico. Cerca de dez funcionários, que estavam de plantão no hospital, entre eles agentes de portaria, recepcionista, enfermeiros e médicos foram mantidos reféns dentro de uma sala de descanso. Os assaltantes fugiram levando os pertences das vítimas e uma quantia em dinheiro do caixa eletrônico, cujo o valor não foi divulgado.

Uma das vítimas, que por medo não quis ter o nome divulgado, contou que por volta de 1h os criminosos entraram pela recepção, apontaram uma escopeta para a recepcionista e a renderam.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) confirmou a invasão, o roubo e destacou que os funcionários e pacientes feitos reféns estão em segurança. O comunicado diz ainda que "ninguém ficou ferido e a polícia foi imediatamente acionada".

