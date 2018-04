Quatro homens são presos depois de perseguição policial no Mutirão

Manaus - Quatro homens foram presos, na noite desta sexta-feira (20), após perseguição policial, por volta das 18h30, no Mutirão, Zona Norte de Manaus. Os policiais estavam fazendo o patrulhamento de rotina, na área, quando avistaram os suspeitos em um veículo modelo HB 20 Hatch, de placa OAH 0345. Eles fizeram sinal de parada, mas os ocupantes não obedeceram e empreenderam fuga.

De acordo com a polícia, moradores alegaram para os policiais que um grupo armado estava realizando assaltos pelas ruas do bairro. Os homens foram identificados como Jeremias Lustosa da Costa, de 19 anos, Geferson de Oliveira Brandão, de 21 anos, Renato dos Santos Cardoso, de 24 anos e Keliton Holanda de Castro, de 37 anos. Um quinto suspeito, ainda não identificado, teria conseguido fugir.

Durante a perseguição policial, os suspeitos perderam o controle do carro e bateram em uma mureta na rua Itaeté, no Mutirão. Ainda segundo os policiais, um dos suspeitos saiu do carro e correu. Os outros quatro, que foram presos, ficaram dentro do carro e foram retirados pela equipe que atendeu a ocorrência.

No veículo usado pelos suspeitos foi encontrada uma pistola ponto 40 e munições. Ao serem levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (Dip), foi constatado que o carro estava com a placa adulterada. O grupo foi autuado por porte ilegal de arma e associação criminosa.

