Criminosos matam casal e atiram na filha em novo ataque no Mutirão

Manaus - Um casal foi brutalmente assassinado, na noite desta sexta-feira (20), dentro de uma casa localizada no beco Francisco Galvão, no Mutirão, Zona Norte de Manaus. As vítimas foram identificadas como Valdenor Souza Cunha, de 26 anos, e Safira Gomes de Souza, de 37 anos.



De acordo com a polícia, os suspeitos chegaram em um carro na avenida Penetração 4, e foram a pé até a casa onde estavam Valdenor e Safira. Eles realizaram os disparos a queima-roupa. A filha do casal, uma adolescente de 16 anos, também foi atingida pelos disparos. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levada para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.



Segundo a vizinha do casal, que preferiu não se identificar, as vítimas teriam chegado em casa meia hora antes de serem executadas. "Eles estavam lanchando alí em cima, num lanche, e não tinha nem meia hora que chegaram em casa. Logo ouvimos os disparos", disse a testemunha.



Segundo populares, o homem tinha envolvimento com o tráfico de drogas e pode ter sido o alvo dos criminosos. Já a esposa e a filha teriam sido baleadas como represália ou porque estavam com Valdenor na casa. Os vizinhos alegam que elas são inocentes.



Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).