Cadeirante é jogado de carro e executado com vários tiros em Manaus

Manaus - Um homem, com marcas de tortura pelo corpo, ainda não identificado, foi executado na noite desta sexta-feira (20), na avenida Oitis, no Distrito 2, na Zona Leste de Manaus. A vítima fazia uso de cadeira de rodas e foi arremessada de um carro antes de ser baleada.

De acordo com a polícia, o carro utilizado pelos assassinos não foi identificado. O crime bárbaro foi o segundo registrado na noite desta sexta.

A via pública, onde o corpo foi encontrado por trabalhadores de uma fábrica, estava às escuras. Para a polícia, a área é um local de desova de cadáveres.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Noite sangrenta

Em uma casa, que fica no beco Francisco Galvão, no Mutirão, na Zona Norte, um casal foi executado com vários tiros. A motivação foi um possível acerto de contas por envolvimento de uma das vítimas com o tráfico de drogas.

Uma adolescente de 16 anos também foi atingida pelos disparos. A jovem, que era filha do casal, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)e encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste.