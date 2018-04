Trio é preso no momento que comemorava morte de desafeto, em Manaus

Manaus - Marcley dos Santos Nascimento, de 17 anos, conhecido como "Alemão", foi morto a tiros na noite desse sábado (21). O crime aconteceu na rua Algodão Roxo, conjunto João Paulo 2, Zona Leste de Manaus. Três homens foram presos no momento que comemoravam a morte do adolescente.

O crime ocorreu por volta das 19h. Segundo a polícia, a morte foi planejada por membros de uma boca de fumo do bairro. Marlysson da Cunha Pinto, de 24 anos, Basílio da Cunha Pinto, de 24 anos, e João Bezerra Palhares, de 18 anos, foram presos suspeitos de matar Alemão.

Marcley foi atendido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araujo, também na Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram até ao local do homicídio e encontraram um grupo de homens comemorando a morte do adolescente.

"Fomos onde o adolescente morava, por volta das 2h, e encontramos três homens festejando a morte do Alemão. Depois que entramos na casa, um suspeito identificado como Guilherme conseguiu fugir. Entramos no quarto, onde estavam três homens e encontramos vários entorpecentes. Acreditamos que seja uma das bases do ponto de drogas no local", disse o tenente Bruno Almeida da 30ª Cicom.

Com o trio foram encontradas mais de 300 trouxinhas de pasta base de cocaína e oxi, além de 150 kits de entorpecentes, uma balança de precisão e R$24 em espécie.



Os três suspeitos foram levados ao 30º Distrito Intregrado de Polícia (DIP) onde foram feitos os procedimentos cabíveis. O caso será repassado à Delegacia Especializa em Sequestros e Homicidios (DEHS), que irá apurar os fatos em relação à morte de Alemão.

