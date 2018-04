Homem é encontrado morto com cartaz no rosto: 'Devia Tio Patinhas'

Manaus - Um homem, ainda não identificado até o momento, foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (23), em um terreno no bairro Puraquequara, na Zona Leste da capital. Preso ao rosto da vítima, um cartaz dizia: "tava devendo mano Alex e Tio Patinhas". Os dois criminosos citados no cartaz são integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN) e investigados em vários crimes na cidade.

Tio Patinhas também é citado em outros dois crimes de grande repercussão no Amazonas, o mais recente é a morte do mototaxista William Pereira da Silva, de 23 anos, que foi gravada, por meio de vídeo, em Autazes, no interior do Amazonas. Ele também pode ser o mandante de um ataque a um motel na Zona Norte de Manaus, onde ocorria uma orgia sexual entre dois casais. Na ocasião, uma pessoa ficou ferida.

Clemilson dos Santos Farias, o 'Tio Patinhas', é considerado um dos homens de confiança de Gelson Carnaúba, o 'Mano G', que é um dos fundadores da FDN. Quanto a Alex, é considerado um dos parceiros de crime e de confiança de Clemilson.

Em uma reportagem publicada pelo Em Tempo em fevereiro deste ano, a Polícia Civil do Amazonas já investigava o paradeiro de "Tio Patinhas". De acordo com as equipes de investigação, era pouco provável que o criminoso estivesse no Amazonas. Entretanto, ele ainda estaria comandando o tráfico, por meio de mensagens ordenando que os "soldados do tráfico" (matadores) executem pessoas.

Polícia suspeita que Tio Patinhas esteja fora do Amazonas, porém continue comandando o tráfico em várias regiões do Estado

Mototaxista assassinado

Um homem de 23 anos foi assassinado a facadas em Autazes (município distante 107 quilômetros de Manaus). O homicídio foi filmado e o vídeo foi disseminado pelo aplicativo Whatsapp. William Pereira da Silva, de 23 anos, era mototaxista e estava desaparecido desde a manhã de sábado (21), quando saiu para trabalhar e não voltou para casa. Durante a noite, familiares de William procuraram a polícia após terem recebido o vídeo do crime pelo aplicativo de mensagens. O caso foi registrado pelo 39º Distrito Integrado de Polícia de Autazes.

Segundo a Polícia Civil, a vítima morava no bairro Mutirão, Zona Norte de Manaus, e se mudou para Autazes após ser ameaçado de morte, por fazer parte de um time de futebol supostamente financiado pelo traficante “Tio Patinhas”. “Ele estava sendo ameaçado pela Família do Norte (FDN), pois alguns integrantes da facção viram ele usando a camisa do time que tinha o símbolo do traficante estampado”, disse.

Ataque em motel

No dia 8 de abril deste ano, o autônomo Rodrigo Pinheiro de Souza, de 20 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça e o amigo dele, de 23 anos, ficou ferido ao ser baleado com dois tiros pelo corpo. O crime aconteceu no momento em que os dois amigos estavam com duas acompanhantes dentro de um quarto de motel, localizado na avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Mesmo ferido, o sobrevivente informou aos policias que a motivação para o crime seria um acerto de contas por conta do tráfico de drogas na área do Mutirão. O sobrevivente ainda relatou que o possível mandante seria o traficante "Tio Patinhas".

