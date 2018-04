Após seis dias internado, morre adolescente baleado por PMs em Manaus

Policiais dizem terem atirado após serem recebidos a tiros | Foto: Divulgação

Manaus - O adolescente Emanoel Menezes Pantoja, de 15 anos, baleado na cabeça por policiais militares na semana passada, morreu na noite deste domingo (22), após passar seis dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. O tiro que atingiu Emanoel gerou revolta em familiares e amigos, que realizaram vários protestos pela cidade.

Policiais da Força Tática alegaram que foram recebidos a tiros quando faziam o patrulhamento de rotina na rua Santa Helena, bairro Nossa Senhora de Fátima, Zona Leste de Manaus. De acordo com um oficial da Força Tática, vários homens efetuaram os disparos e fugiram após trocar tiros com a polícia, entre eles o adolescente.

A polícia disse que com o adolescente foram apreendidos um revólver de calibre 38, porções de cocaína e uma quantia em dinheiro não contabilizada. A versão é negada pela família do rapaz e pelos moradores, que garantem que não houve troca de tiros. Segundo eles, os PMs já chegaram atirando.

Emanoel foi alvejado na cabeça e passou seis dias internado em estado gravíssimo no HPS João Lúcio. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) informou, no dia 17 de abril, que o adolescente havia sido submetido à neurocirurgia para estancar o sangramento e corrigir afundamento craniano. Na ocasião, a família do jovem acompanhava o menor no hospital e disse estar revoltada com a ação policial que resultou em um tiro na cabeça da vítima.

Protestos

Horrorizados com a situação, moradores do bairro realizaram uma manifestação ainda na noite de segunda (16), instantes após Emanoel ser baleado. Moradores do local afirmaram que os policiais abordaram alguns jovens que jogavam bola na rua.

"Os policiais chegaram falando para todo mundo ficar no chão. Não tivemos reação, apenas obedecemos. Um policial atirou e quando vimos o garoto já estava caído no chão. Depois ouvimos os policiais conversando sobre o que eles iriam fazer e um deles falou que iam incriminar ele. Somos pessoas de bem, queremos Justiça!", disse uma testemunha, enquanto a população, em coro, clamava por justiça.

Na terça (17), pelo menos 50 pessoas, entre familiares e amigos da vítima, lotaram uma das principais avenidas da Zona Norte com cartazes e gritos por justiça. A mãe do adolescente, Gilmara da Silva Menezes, de 31 anos, gritou por Justiça diversas vezes no meio dos populares. "Queremos a expulsão desse policial que atirou na cabeça do meu filho. Eles plantaram as drogas e armas. Meu filho estava apenas indo jogar bola com os amigos, quando foi vítima de uma covardia dessas", disse a dona de casa.

Edição: Isac Sharlon

