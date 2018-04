'Muçu' é esfaqueado dentro de mercadinho no São Lázaro, em Manaus

Moradores informaram que a vítima tem envolvimento com o tráfico de drogas, porém não cometia crimes na região | Foto: Isabela Bastos

Manaus - Um homem, identificado apenas como "Muçu", foi esfaqueado, na manhã desta segunda-feira (23), em um mercadinho na rua Vicente Reis, bairro São Lázaro, na Zona Sul de Manaus. De acordo com informações de populares, a vítima tem envolvimento com o tráfico de drogas.

Uma moradora do local, que preferiu não se identificar, disse que Muçu é um rapaz tranquilo, e que, apesar do envolvimento com as drogas, não praticar crimes no local.

Ainda de acordo com a moradora, Muçu teria entrado no estabelecimento e, logo atrás dele, um grupo de pelo menos dois homens chegou e um deles estava com a arma do crime responsável pelos ferimentos da vítima.

Funcionários do local em que Muçu foi esfaqueado não quiseram prestar esclarecimentos sobre o caso. Uma das caixas do estabelecimento comercial disse que a área é uma zona vermelha.

A vítima foi levada pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro Sul. De acordo com o Samu, vítima não corria risco iminente de morrer quando foi atendida.

Policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local, porém informam que nenhum morador quis dar depoimento por medo de represália de traficantes locais.

