Em novo tiroteio, casal é baleado no Mutirão

Manaus - Um casal, ainda não identificado, foi baleado, no início da tarde desta segunda-feira (23), no conjunto Amazonino Mendes 2, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. As vítimas estavam andando pela rua, quando ocupantes de um veículo, modelo Chevrolet Classic, de cor presta, passou pelos dois, atirando.

A mãe do rapaz informou à polícia que o jovem estava sendo ameaçado de morte. As vítimas foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e foram levados para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste da capital. Não há informação sobre o estado de saúde do casal. Os atiradores fugiram sem serem identificados.

De acordo com a polícia, o rapaz tem 18 anos e a jovem 15 anos. "Recebemos a informação que o rapaz de 18 anos havia participado de uma audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (23)", informou um oficial da 27ªCicom.

Apreensão

Ainda na manhã desta segunda-feira (23), policiais militares da 27ª Cicom estiveram na localidade, onde prenderam dois jovens por porte ilegal de arma de fogo. A dupla portava um revólver calibre .38 e um colete balístico pertencente à PM.

Homicídio do "Tio Ray"

Após ser chamado por "amigos" para ir a um salão de beleza, na avenida Penetração, no Mutirão, Zona Norte de Manaus, o cabeleireiro Ikison Anderson Pereira Góes, mais conhecido como "Tio Ray", de 27 anos, foi executado com quatro tiros. O caso aconteceu na noite da última quinta-feira (19) e a polícia acredita que a vítima já estava marcada para morrer.

Os disparos atingiram a cabeça e as costas do "Tio Ray", que ainda chegou a ser levado por moradores para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a polícia, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A morte foi encomendada por conta de um provável acerto de contas. "Ele cortava os cabelos dos traficantes lá do bairro. Possivelmente, foi uma rixa entre eles", explicou um policial, que preferiu não se identificar.

