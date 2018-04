Homicida é preso por matar dois homens em Manaus

Manaus – Acusado de executar dois homens com requintes de crueldade, Jandeilson Moura dos Santos, de 26 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (23), no bairro Nova Esperança, Zona Centro-Oeste de Manaus. Ele participou do homicídio do comerciante Ronaldo Rego Fonseca, de 35 anos, em janeiro deste ano, e de um outro homem, não identificado, morto com dois tiros em 2016. Na ocasião, os disparos acertaram o rosto da vítima.

O primeiro crime aconteceu dentro de um quiosque de madeira, na rua Francisco Orellana, no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus. A motivação do homicídio teria sido por conta de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. O crime ocorreu por volta das 22h, enquanto a vítima estava supostamente vendendo verduras.

Leia também: Corpo enrolado em rede é encontrado próximo de estrada em Maués



De acordo com a polícia, o homem usava a banca apenas como disfarce para poder realizar a venda de drogas. Após o crime bárbaro, os familiares da vítima estiveram no local. Eles tentaram impedir o trabalho da imprensa.

Ainda conforme as investigações, Jandeilson também participou do homicídio de outro homem em 2016. A vítima, que não teve a identidade revelada, foi morta com dois tiros na face no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O homicida estava em sua residência no momento em que foi preso por policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), após longa investigação.

Leia mais:

Em novo tiroteio, casal é baleado no Mutirão

Preso estuprador que vigiava e atacava jovens em Nova Olinda do Norte

Armas e drogas são encontradas em presídio de Tefé