Vendedor de pamonha é assassinado dentro de casa no Santo Agostinho

Manaus - Um vendedor ambulante, de 19 anos, foi executado dentro de uma residência, situada na rua Projetada 4, bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus. O crime aconteceu por volta das 21h desta segunda-feira (23).



Leonardo Uchôa de Oliveira estava dentro da casa, onde morava com a família, quando três homens armados com pistolas arrombaram a porta dos fundos. Um policial chegou a informar que os suspeitos prenderam a família dentro de um dos quartos e executaram o jovem em outro cômodo.

O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi acionado, mas, ao chegar no local, a vítima já estava morta. A equipe de socorro identificou, pelo menos, 11 perfurações de armas no corpo.

O jovem estava morando com a família há pouco tempo | Foto: Jael Lucena





Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que mais de 30 cápsulas foram encontradas dentro da residência. Ainda conforme informações de policiais, os três suspeitos eram magros e não foram vistos entrando na residência pelos vizinhos.

A polícia acredita que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas, quando ainda morava na Zona Leste de Manaus. Leonardo havia se mudado recentemente para o bairro Santo Agostinho, onde começou a trabalhar vendendo pamonha nas ruas.

Ele foi atingido com vários disparos | Foto: Jael Lucena





Peritos do Instituto Médico Legal (IML) e do Departamento de Perícia Técnico Científica estiveram no local para realizar os trabalhos de remoção do corpo. A Delegacia de Homicídios investiga o crime.

Quando os agentes foram retirar o corpo de Leonardo da casa, a mãe dele, aos prantos, pediu que o cobrissem com uma rede. Centenas de curiosos lotaram a frente da casa da família assim que viram os carros da polícia. O velório acontece nesta terça-feira.

