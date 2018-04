Após ter costela quebrada, homem é morto com tiro no olho em Manaus

Manaus - A terceira morte da noite desta segunda-feira (23) aconteceu na avenida Lago dos Patos, na comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Com sinais de tortura, um homem foi encontrado morto com um tiro no olho esquerdo.

De acordo com a polícia, os moradores não quiseram comentar o crime. A vítima estava amordaçada e com uma das costelas quebradas. A informação foi repassada por peritos do Departamento de Perícia Técnico Científica da Polícia Civil.

Leia também: Bairro São Jorge: moradores reclamam de tráfico e saneamento

Os sinais apontam que o homem, que ainda não foi identificado, foi bastante torturado antes de ser executado. Uma testemunha, que preferiu não se identificar, disse à equipe de reportagem do Em Tempo que ouviu o disparo e depois o barulho de um carro saindo do local. Segundo ela, os suspeitos "cantaram pneu" ao deixar o local do homicídio. A polícia acredita que o homem foi agredido em outro lugar e morto na rua onde foi encontrado.

Após o trabalho dos peritos, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outras ocorrências

A primeira ocorrência de morte da noite foi registrada na avenida Torquato Tapajós, no Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Um motociclista sofreu um acidente depois que um carro bateu na roda traseira da moto. A vítima foi arremessada na direção de um ônibus que estava parado na via. O homem morreu na hora.

O primeiro homicídio aconteceu no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste da cidade. Um vendedor de pamonha foi executado com mais de 10 tiros na residência onde morava. O caso também é investigado.

