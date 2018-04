GPS de celular ajuda a localizar assaltante de ônibus em Manaus

Andrey Duarte Pereira, de 23 anos, foi capturado com celulares, arma e dinheiro das vítimas | Foto: Divulgação

Manaus - Um quarteto de homens assaltou a linha do coletivo urbano 307, da empresa Vega, por volta das 23h da noite desta segunda-feira (23). Após executarem o roubo, seguiram para uma residência na rua Itapipoca, loteamento Rio Piorini, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte, e foram localizados pela Polícia Militar, quando uma das vítimas do roubo ativou a localização do aparelho encontrando os criminosos.

Andrey Duarte Pereira, de 23 anos, foi o único do grupo preso. A guarnição da 17º Cicom recebeu a denúncia dos passageiros e funcionários do ônibus assaltado, onde uma das viaturas seguiu ao local indicado no mapa pelo localizador do celular. O tenente Dilson Castro disse que ao chegarem no local, os homens tentaram fugir, mas um indivíduo da quadrilha foi capturado pela equipe.

"Quando perceberam que estávamos chegando, eles se assustaram e tentaram escapar. O Andrey foi o único que conseguimos deter. Encontramos com ele os celulares roubados, pertences pessoais, além de toda a renda do ônibus que havia sido levada pelo bando. Apresentamos o suspeito à vítima, que havia sido roubada, e ela o reconheceu na hora", disse o tenente.

No total, foram apreendidos com o homem uma arma de fogo caseira, que simula uma espingarda calibre 12, um cartucho intacto, seis celulares, um cartão de banco e um relógio de pulso. Andrey foi encaminhado ao 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde será indiciado criminalmente. Os outros autores de crime ainda não foram identificados.

Edição: Isac Sharlon

