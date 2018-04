Idoso de 71 anos abusou de três adolescentes no conjunto Eldorado

Manaus - O aposentado Paulo Roberto Mendonça dos Santos, de 71 anos, que foi denunciado por abusar sexualmente de duas irmãs, de 16 e 13 anos, além de uma outra adolescente de 13 anos, será apresentado, na manhã desta terça-feira (24), no prédio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), bairro Planalto, Zona Centro-Oeste da cidade.

Paulo foi preso cumprimento de mandado de prisão temporária por estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição. Ele foi capturado na última sexta-feira (20), por volta das 11h, em via pública, no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. Paulo Roberto é morador do Conjunto Eldorado, no bairro Parque Dez de Novembro, também na Zona Centro-Sul, onde vinham acontecendo os estupros.

Porteiro preso por estupro

Um porteiro de 35 anos foi preso, na noite do dia 16 de abril deste ano, após abusar sexualmente de uma menina de 11 anos. O caso aconteceu em um condomínio, localizado na avenida Pedro Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. A tia da vítima relatou que a menina foi até à portaria pegar a chave da brinquedoteca, quando o suspeito praticou o crime. O abuso foi confirmado pelas imagens das câmeras de segurança do local.

