Assaltante usava criança em crimes e 'tocava o terror' no Planalto

Manaus - Um grupo de criminosos, conhecido no bairro Planalto, na Zona Centro-Oeste, por assaltar e agredir vítimas, foi abordado em flagrante, na noite desta segunda (23), na avenida Laguna, quando ameaçavam com facas vários moradores em uma banca de churrasco. Dos quatro homens, apenas Erick Costa Muniz, de 23 anos, que estava com um sobrinho de três anos no momento do roubo, foi preso pela Polícia Militar.

O tenente Luiz Ramos, da 17º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informou que já recebeu diversas denúncias sobre a quadrilha na região. Segundo ele, o bando foi abordado enquanto uma viatura fazia o patrulhamento de rotina na avenida. "Eles estavam assaltando um banca de churrasco de esquina e assaltaram os clientes e os donos da venda. Quando viram a guarnição, entraram em um carro, modelo Corsa, da marca Chevrolet, de placas JWL-4322, e tentaram fugir, iniciando a perseguição pela via", disse.

Leia também: Presos 12 suspeitos de receptação com mais de 400 celulares em Manaus

Em um determinado trecho, a quadrilha parou em um local e três homens fugiram em direções diferentes. Antes da viatura conseguir alcançá-los, populares começaram a agredir Erick, que estava com uma criança.

A PM conseguiu deter somente Erick, que era o motorista do carro, e encaminhou o menor ao Conselho Tutelar. Ramos afirma que os principais relatos das vítimas do grupo são de intimidação dos assaltantes.

"O teu celular não presta, v*! Nem para ser roubada você presta! Eram algumas frases usadas pelo grupo, que constrangia moradores. Além de facas, eles também ameaçavam com armas de fogo. São pessoas muito violentas", terminou.

Foram apreendidos com Erick duas armas de calibre 38 e mais munições intactas. A polícia tenta identificar os outros integrantes do grupo criminoso.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Quadrilha encapuzada sequestrou homem encontrado morto em Iranduba

Passageiros da linha 418 são assaltados duas vezes seguidas em Manaus

Quadrilha que assaltou hospital é a mesma que matou vigilante, diz PC