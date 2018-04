Perseguição com tiroteio termina com assaltantes presos, em Manaus

Com a dupla foram apreendidas armas, moto e munição | Foto: Divulgação

Manaus - Uma perseguição policial iniciada na avenida Grande Circular, Zona Leste, terminando em uma colisão contra assaltantes na avenida Noel Nutels, Zona Norte, resultou em um tiroteio e a prisão de dois homens. A perseguição, feita por policiais militares, se deu por volta das 2h da madrugada desta terça (24).

Populares que passavam na avenida Grande Circular informaram a uma viatura da Força Tática que dois homens, identificados apenas como Geison, de 28 anos, e Carlos, de 19 anos, estavam em uma moto e escondiam armas de fogo. Quando a guarnição avistou a dupla de longe, os homens aceleraram a moto da marca Yamaha, modelo Lander, de placa NOX-8679, e tentaram escapar pelas ruas do bairro.

Leia também: GPS de celular ajuda a localizar assaltante de ônibus em Manaus

Um PM disse que fez diversos sinais com a viatura para os dois pararem, mas que, em resposta, foram receptados com vários disparos de arma. "Eles começaram a atirar contra o carro tentando nos despistar a qualquer custo. Atiramos de volta e o que estava na garupa foi atingido. Depois, conseguimos bater o carro contra a moto e os dois caíram do veículo", falou.

A dupla ferida foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, onde foi atendida por uma equipe médica. Após isso, foi levada ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Assaltante usava criança em crimes e 'tocava o terror' no Planalto

Dupla atira em PMs, mas arma falha e suspeitos acabam presos em Manaus

Idoso de 71 anos abusou de três adolescentes no conjunto Eldorado