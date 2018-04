Idoso oferecia benefícios em troca de sexo com adolescentes

Manaus - O professor aposentado Paulo Roberto Mendonça dos Santos, de 71 anos, suspeito de abusar sexualmente de três adolescentes, em Manaus, oferecia até emprego para as mães das vítimas, entre outros benefícios, com a intenção de cometer os crimes contra as menores, detalhou a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescentes (Decpa).

Em entrevista à imprensa na manhã de terça-feira (24), a delegada informou que o idoso foi detido após denúncia feita por uma das vítimas, no mês de fevereiro deste ano. O idoso passou pelo menos um ano abusando de duas irmãs, de 16 e 13 anos. Ele também oferecia sapatos, roupas e alimentos em troca das relações sexuais com as menores.

A defesa do aposentado impediu que ele fosse apresentado à imprensa, alegando que o suspeito sofria problemas de saúde. | Foto: EM TEMPO

A delegada revela que o idoso conheceu a mãe das vítimas em 2015, quando ela pedia dinheiro em semáforos, no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul. Na época, o suspeito ofereceu um trabalho de diarista para a mulher e disse, ainda, que iria ajudar a família oferecendo alimentos. A partir disso, a adolescente passou a frequentar a casa do idoso.

"Os abusos iniciaram, em 2016, quando uma das meninas tinha 12 anos, o idoso cometia os atos durante os finais de semana, quando a vítima ia para o trabalho com a mãe. A irmã dela, de 16 anos, também contou que era abusada pelo aposentado", contou a delegada.

A terceira vítima, uma adolescente de 13 anos, também denunciou os estupros e informou que a mãe trabalhava e dormia na casa do idoso. O suspeito oferecia objetos de valores em troca dos abusos.

Somente em fevereiro deste ano uma das vítimas contou sobre os abusos à mãe. A mulher procurou a especializada e formalizou a denúncia. No dia 15 de março, a juíza Patrícia Chacon, da Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual da Criança e do Adolescente, expediu o mandado de prisão temporária em nome do suspeito.

O idoso foi capturado na manhã da ultima sexta-feira (20). Em depoimento, o aposentado negou os crimes.

"Ele falou que ajudava as vítimas financeiramente e com alimentos, pois as meninas eram necessitadas", explicou a delegada, que ainda informou que existe suspeita do idoso ter ter feito outras vítimas.

O aposentado foi indiciado por estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição. Ele deve permanecer preso na delegacia, à disposição da Justiça.

Edição: Lívia Nadjanara

