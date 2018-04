Estudante de Direito vendia casas abandonadas por R$ 5 mil em Manaus

Manaus - A estudante de Direito, Shirlane dos Santos Felício, de 32 anos, foi presa nesta segunda (23) pelo crime de estelionato, onde conseguiu arrecadar mais de R$60 mil na venda ilegal de imóveis. O crime acontecia no bairro da Cidade Nova, Zona Norte, onde ela enganava diversas famílias moradoras do local.



Shislane foi apresentada às 11h desta quarta-feira (24) no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Segundo o delegado titular, Jeff Mac Donald, a Polícia Civil chegou à mulher após o registro de vários Boletins de Ocorrência (B.Os).

Leia também: Estelionatário fingia trabalhar no Sine e ofertava 'falsas' vagas

"Recebemos a denúncia da população de que ela estava se passando por funcionária da Secretaria Estadual de Habitação (Suhab) e oferecendo imóveis que não estavam à venda. Acompanhamos uma vítima e montamos campana, onde seria efetuado o pagamento. No momento em que ela iria receber R$ 2 mil, a prendemos em flagrante", explicou o delegado.

O delegado ainda reitera de que Santos não apresentava nenhum documento, ou identificação que fazia referência à Suhab quando abordava as pessoas | Foto: Nicolas Daniel Marreco

Ele ainda reitera de que Shislane não apresentava nenhum documento, ou identificação que fazia referência à Suhab, quando abordava as pessoas. "Ela simplesmente ganhava dinheiro enganando pela lábia", completa. De acordo com as informações preliminares, ela atuava sozinha e aplicava o crime desde fevereiro, onde fez 12 vítimas, no total.

Conforme divulgou a Polícia Civil, a Suhab reiterou que nenhum funcionário está autorizado a abordar pessoas na rua, ou mesmo oferecer qualquer tipo de valor em troca de imóveis. Para alguma atividade suspeita, a população pode ligar para o disque-denúncia pelo número (92) 3647-1000, ou ir à sede da superintendência, na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste.

A mulher responderá por crime de estelionato e será indiciada criminalmente. Ao término dos procedimentos na delegacia, ela será levada para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, no São Francisco, Zona Sul.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

22 pessoas são presas e mais de 300 celulares apreendidos no Centro

Ex-vereador de Iranduba é preso por estelionato e falsidade ideológica

Estelionatária lucrou R$ 52 mil com venda de imóveis fantasma, diz PC