Homem é executado em frente a uma boate no Centro de Manaus

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi executado com requintes de crueldade na noite desta terça-feira (24), na frente de uma boate no Centro de Manaus. Os suspeitos estavam em um carro preto e realizaram vários disparos contra a vítima que não teve chance de fugir do local. Uma correria generalizada aconteceu enquanto os executores fugiam no carro.

O crime aconteceu na rua Lobo D'Almada, no Centro. De acordo com testemunhas, os suspeitos usaram "catolés", para disfarçar os barulhos dos tiros. "Foi uma correria por aqui. Nós estávamos no bar nos divertindo quando ouvimos os barulhos dos disparos, mas também teve aqueles catolés usados pelas crianças no período de São João, o que deixou todos confusos", disse o estudante de engenharia, Ricardo Pereira.

Leia também: Após ter costela quebrada, homem é morto com tiro no olho em Manaus

Disparos atingiram ainda o muro de uma lanchonete | Foto: Janailton Falcão

Ainda segundo o estudante, depois dos disparos e do carro sair cantando pneu, várias pessoas se aglomeraram ao redor do corpo. Os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), chegaram ao local do crime e realizaram o trabalho de isolamento da área, para que em seguida o peritos realizem o trabalho de identificação da vítima.

Os disparos ainda atingiram o muro de uma lanchonete que fica localizada na esquina da via, porém ninguém mais ficou ferido além da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morre no local.

O Instituto Médico Legal (IML) deve fazer a remoção do corpo nas próximas horas. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

