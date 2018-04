'Loirinho' é executado com 25 facadas no Santa Etelvina, em Manaus

O crime ocorreu, na noite desta terça-feira (23) | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado apenas como Renato, conhecido como "Loirinho", foi executado com 25 facadas nas costas. O crime ocorreu, na noite desta terça-feira (23), no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. A área em que o rapaz foi morto é considerada perigosa e é vista como ponto de comercialização de drogas.

Policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local para atender a ocorrência, porém, nenhum suspeito foi preso.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também esteve no local e, de acordo com informações de agentes da especializada, na região impera a "lei do silêncio". Apenas um homem prestou informações e disse que Loirinho tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Policiais foram até à casa em que a vítima morava, próximo ao local do crime. Porém não encontraram nenhum familiar ou conhecido. O corpo continua no Instituto Médico Legal (IML) aguardando a identificação de familiares.

Execução no Centro

Um homem, ainda não identificado, foi executado com requintes de crueldade, na noite desta terça-feira (24), na frente de uma boate no Centro de Manaus. Os suspeitos estavam em um carro preto e realizaram vários disparos contra a vítima, que não teve chance de fugir do local. Uma correria generalizada aconteceu enquanto os executores fugiam no carro.

O crime aconteceu na rua Lobo D'Almada, no Centro. De acordo com testemunhas, os suspeitos usaram "catolés", para disfarçar os barulhos dos tiros. "Foi uma correria por aqui. Nós estávamos no bar nos divertindo, quando ouvimos os barulhos dos disparos, mas também teve aqueles catolés usados pelas crianças no período de São João, o que deixou todos confusos", disse o estudante de engenharia, Ricardo Pereira.

