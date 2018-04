Homem morre com tiro no abdômen por dívidas do tráfico de drogas

A família da vítima não quis se expor, por medo de represália | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado apenas como Samuel da Silva, de 35 anos, foi morto com um tiro no abdômen, na madrugada desta quarta-feira (25), por dívidas com o tráfico de drogas. O crime ocorreu na rua Santo Anacleto, próximo ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital.

Segundo investigadores da Polícia Civil, o rapaz era viciado em drogas e, provavelmente, estava devendo dinheiro para algum traficante. "A causa da morte foi acerto de contas por conta de dívidas com o tráfico".

A família da vítima não quis se expor, por medo de represália, conforme informou ao Em Tempo investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

"Quando chegamos ao local do crime tinha muita gente, inclusive a família, mas ninguém quis falar, por medo de represálias mesmo", relatou um dos servidores plantonista na delegacia.



Um homem identificado apenas como Renato, conhecido como "Loirinho", foi executado com 25 facadas nas costas. O crime ocorreu, na noite desta terça-feira (23), no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. A área em que o rapaz foi morto é considerada perigosa e é vista como ponto de comercialização de drogas.

Policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local para atender a ocorrência, porém, nenhum suspeito foi preso. Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também esteve no local e, de acordo com informações de agentes da especializada, na região impera a "lei do silêncio". Apenas um homem prestou informações e disse que Loirinho tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

