Homem é baleado em discussão com prestamista no Terra Nova, em Manaus

Manaus - Uma discussão entre dois homens no bairro Colonia Terra Nova, Zona Norte da capital, terminou com um autônomo de 39 anos baleado na coxa direita, na noite desta terça-feira (23). O autor da tentativa de homicídio não foi identificado.

De acordo com informações da polícia, o homem estava devendo um vendedor, que foi até à casa da vítima para cobrar o dinheiro. Como não possuía a quantia para pagar o prestamista, a vítima tentou devolver o produto. Durante a discussão, o vendedor sacou uma arma e atirou duas vezes no autônomo.

Um dos tiros acertou a coxa da vítima, que foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, também na Zona Leste, onde o baleado foi atendido e liberado em seguida.

Policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no bairro procurando pelo suspeito, porém, ele fugiu logo após atirar na vítima.

Dívidas do tráfico

Um homem identificado apenas como Samuel da Silva, de 35 anos, foi morto com um tiro no abdômen, na madrugada desta quarta-feira (25), por dívidas com o tráfico de drogas. O crime ocorreu na rua Santo Anacleto, próximo ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital.

Segundo investigadores da Polícia Civil, o rapaz era viciado em drogas e, provavelmente, estava devendo dinheiro para algum traficante. "A causa da morte foi acerto de contas por conta de dívidas com o tráfico".

