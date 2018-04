Homem é preso com mala de maconha escondida embaixo de cama, em Manaus

O homem foi preso durante uma ação policial de uma equipe da Derfv em parceria com policiais do 13º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - O jovem Ary José Lopes de Almeida, de 22 anos, foi preso, na manhã desta quarta-feira (24), com uma mala recheada com maconha, que estava escondida em uma casa, localizada no beco Traíra, divisa entre os bairros Cidade de Deus e Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital.

Ao ser questionado sobre a origem da substância, Ary respondeu aos policiais que havia encontrado a mala em uma rua qualquer e estava guardando para devolver ao dono. Ele ainda disse não saber que havia droga na bagagem.

A prisão foi realizada por policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) em parceria com a equipe de investigação do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na ocasião, a polícia procurava por um carro roubado, que, segundo informações, estaria no beco em que o suspeito foi preso e a droga apreendida.

Leia também: PM intercepta avião com quase meia tonelada de cocaína no Amazonas

Ao passar em frente à casa do rapaz, os policiais sentiram um forte cheiro de drogas e, ao interrogaram o suspeito, ele revelou que estava escondendo uma mala com entorpecentes embaixo da cama.

Na bagagem foram encontrados aproximadamente dez quilos de maconha, três balanças de precisão, um caderno com anotações da contabilidade do tráfico de drogas e uma identidade falsa em nome de Aldiane Carla de Farias Lima.

Ary foi preso em flagrante por tráfico de drogas e será encaminhado para audiência de custódia. A polícia ainda busca informações sobre a origem e o destino das drogas.

De acordo com o delegado titular do 13º DIP, Raul Neto, a polícia percebeu que o documento de identidade apreendido é falso. "Haviam duas plastificações, então alguém usou um estilete para cortar o lugar onde a foto está e, após colocar outra foto por cima, plastificou o documento novamente", explicou.



Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Denúncia leva a prisão de dupla com 30 kg de maconha em Manaus

PF prende homem que transportava 260 kg de maconha pelo rio Solimões

Em Tempo disponibiliza WhatsApp para envio de sugestões e denúncias