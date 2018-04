Homem é preso em Manaus suspeito de violentar garota de 13 anos

Bruno Batalha Fonseca, de 19 anos, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, e será encaminhado no início da tarde de hoje, para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da cidade.



Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a menor de idade, de apenas 13 anos, foi violentada na tarde desta terça-feira (24), por volta das 17h. O autor do crime foi atuado em flagrante na sua residência, na rua Santa Fé, Conjunto Campo Dourado, bairro Cidade Nova, zona norte da capital.

A adolescente disse que conheceu o homem por meio de um aplicativo de relacionamento e resolveu marcar um encontro com ele. Em depoimento, o infrator relatou que eles consumiram bebidas alcoólicas e depois praticaram os atos libidinosos.



Leia também: Peruano que mandou matar traficante integra quadrilha presa em Manaus

Conforme o BO, os policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender uma ocorrência de desaparecimento de uma adolescente de 13 anos. Ao chegar na residência da vítima, a mãe dela informou que a garota poderia estar em uma residência situada no Conjunto Campo Dourado.

Segundo assessoria da Policia Civil, os policiais militares se deslocaram até o endereço informado. No local, foram recebidos por Bruno. Ao ser questionado sobre a adolescente, o jovem informou que ela estava no lugar e que eles haviam mantido relações sexuais e que tudo teria sido feito com o consentimento dela.

Leia mais:

Homem é preso com mala de maconha escondida embaixo de cama, em Manaus



Homem é baleado em discussão com prestamista no Terra Nova, em Manaus

Homem morre com tiro no abdômen por dívidas do tráfico de drogas