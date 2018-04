Preso homem considerado um dos chefes do tráfico na zona Centro-Sul

Manaus - Na madrugada desta quarta-feira (24), a Polícia Militar do Amazonas, através de policiais lotados na 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) deteve um homem que é considerado o comandante do tráfico de drogas no bairro da União, localizado na zona Centro-Sul de Manaus.

Por volta de meia-noite, o tenente Tales Renan e o soldado Miguel Soares, faziam patrulhamento na viatura 6335, quando adentraram a Rua Visconde de Porto Seguro, no bairro da União, e avistaram um veículo com três homens em atitude suspeita.

Assim que eles perceberam a aproximação da polícia e a ordem de parada do veículo, os homens subiram o canteiro central com o carro, e pararam o veículo, saindo de dentro dele, em fuga.

Com apoio da viatura 6332, composta pelos soldados Jonathan Lima e Marqueti, que fazia patrulhamento nas proximidades, foi avistado um dos homens que fugiu do carro. Mas, assim que ele percebeu a outra viatura, ele se evadiu para uma área de mata, sendo detido, em seguida, pela polícia.

Durante abordagem ao suspeito, de 31 anos de idade, foi constatado que se tratava de um foragido da justiça e que era um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na região.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao infrator, que foi conduzido e apresentado no 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Novo Israel, para os procedimentos legais.

